В Новосибирске запустили серийное производство биоразлагаемых конструкций для травматологии

Генеральный директор новосибирского Инновационного медико-технологического центра (ИМТЦ) Екатерина Мамонова рассказала о начале серийного производства биоразлагаемых конструкций, используемых в травматологии и ортопедии. По словам Мамоновой, изделия уже используются медучреждениями.

«В серийном варианте на сегодняшний день запустили <…> производство травматологических конструкций. <…> В прошлом году прошла конструкторская подготовка, регистрационные процедуры, и с этого года начались непосредственно операции с использованием этих конструкций на всей территории РФ», – рассказала Мамонова. При этом, по данным СПАРК-Интерфакс, АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)» в 2019 году пока не выигрывало профильные госконтракты.

В августе 2018 года ИМТЦ объявил о планах запустить комплекс инжиниринга и производства новой продукции. Инвестиции тогда оценивались в сумму от 800 млн до 1 млрд рублей. Продукция позиционируется как альтернатива металлическим имплантам. Она применяется для фиксации переломов и полностью разлагается в организме в течение одного-двух лет.

Кроме биоразлагаемых конструкций, ИМТЦ запустил серийное производство специального лабораторного пластика, а также биопокрытия, которое используется в эндопротезировании (им покрывается титановый протез, чтобы избежать воспаления и отторжения).

АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)» зарегистрировано в 2010 году в Новосибирске. Выручка компании в 2017 году составила 33 млн рублей, чистый убыток почти 35 млн рублей.

Компании ИМТЦ выпускают протезы – имплантаты суставов, внешние экзопротезы, биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, аппаратные реабилитационные комплексы. Стоимость этих изделий в среднем на 25–30% ниже, чем у импортных аналогов, утверждает производитель. Кроме того, ИМТЦ заключил соглашение о сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники Росздравнадзора, что, по словам Мамоновой, позволит ускорить ввод продуктов ИМТЦ в обращение.

Источник: ТАСС

Фото: ritworld.com

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