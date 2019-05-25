Депутаты намерены сделать лекарства доступнее

Необходимо собрать предложения участников фармацевтической отрасли для внесения новых поправок в Федеральный закон «О госзакупках» (44-ФЗ), заявил один из руководителей рабочей группы по совершенствованию законодательства о лекарствах депутат Айрат Фаррахов на полях Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий «Фарммедобращение».

Работники медицинской, и в особенности фармацевтической, сферы нередко критикуют сформировавшуюся за последние годы нормативно-правовую базу в области бюджетных закупок лекарственных средств за её сложность и недостаточную прозрачность.

Исправить эту ситуацию должны поправки в 44-ФЗ, разрабатываемые сформированной в Государственной Думе по решению Совета Госдумы и указанию спикера палаты Вячеслава Володина межфракционной рабочей группой по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

«Идёт активная работа — только-только был принят целый пакет из 50 поправок, касающихся фармацевтической отрасли. Сделано очень много полезного для снижения административной нагрузки и бумажной волокиты для отраслевых предприятий и больничных учреждений, — отметил Фаррахов. — Однако нам необходимо двигаться дальше — собрать предложения отрасли, дистрибьюторов, производителей, региональных министерств для того, чтобы сформировать новый пакет предложений для внесения изменений в 44 федеральный закон (прим. — ФЗ-44)».

По его словам, система госзакупок лекарств должна стать более простой и прозрачной.

«Прозрачной — для того, чтобы максимально снизить, а в идеале — свести к нулю, любые злоупотребления, а простой — для достижения такого уровня конкуренции, чтобы лекарства поставляли те предприятия, кто готов получить минимальную прибыль и тем самым поспособствовать снижению рыночной цены», — пояснил законодатель.

В настоящее время объём российского фармацевтического рынка оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей. Из них около 300-400 миллиардов осваивается за счёт бюджетных средств. Всё остальное — розничный рынок.

«Граждане приобретают достаточно большой объём лекарств. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы эти лекарства были доступнее по цене. Именно поэтому самая главная задача, стоящая перед нами в свете 44-ФЗ, — это добиваться максимальной прозрачности и максимального снижения стоимости препаратов», — подчеркнул Айрат Фаррахов.

В ходе дискуссии на тему необходимых поправок в 44-ФЗ выступили представители Минздрава, Федеральной антимонопольной службы, отвечающего за исполнение закона о госзакупках Минфина и участники рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарств.

Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный высказался в пользу централизации закупок в фармацевтической отрасли.

По мнению депутата, это позволит избежать случаев, подобных тому, что произошёл в прошлом году в Ульяновской области, где бывший министр здравоохранения (ныне он находится под арестом) совместно с группой единомышленников пользовался лазейками в законодательстве, чтобы раздробить лоты на закупку лекарств и завысить цены на них примерно на треть. Их действия причинили областному бюджету ущерб в размере около 300 миллионов рублей.

«Президент поставил задачу достичь средней продолжительности жизни 78 лет. Без лекарственного обеспечения мы такой цели не достигнем. Если мы хотим стать современной страной, то любой нуждающийся в лекарственном препарате должен получить соответствующее лечение», — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что поправки в 44-ФЗ о централизации закупок государством позволят избежать картельных сговоров на фармацевтическом рынке.

А начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев поделился данными о том, что прозрачные торги на госзакупках реализуются примерно в 50% случаев в целом и в 35-40% в фармацевтической отрасли. В оставшейся доле органы управления используют законодательные лазейки для того, чтобы избежать конкурентных процедур.

Чиновник надзорного ведомства высказался за более активный переход к цифровизации фармацевтической отрасли.

По его мнению, если производители организуют для закупщиков (медицинских учреждений) электронную площадку наподобие тех, что уже сегодня существуют у крупных аптек для рядовых пользователей, то это сделает более прозрачными цены и позволит вытеснить с рынка мелких дистрибьюторов, задирающих цены на необходимые государственным учреждениям лекарственные препараты.

«У нас оптовых компаний более тысячи. Поэтому нашу цель я вижу в том, чтобы законодательно заняться вопросом посредников, которые ничего не производят сами, но хорошо зарабатывают на нужных людям лекарствах. Нам нужно думать о том, чтобы на крупные тендеры выходили производители», — подытожил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

pnp