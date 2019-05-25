АРФП: Несмотря на стоимость кода маркировки, цены на лекарства из перечня ЖНВЛП не изменятся

21 мая 2019 г. вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении размера платы за предоставление кодов маркировки, которые должны в обязательном порядке наноситься на лекарственные препараты и другие товары. Она составит 50 копеек за один код без учета НДС. Коды на лекарства, включенные в перечень ЖНВЛП, предельная отпускная цена которых не более 20 рублей, будут предоставляться бесплатно.

Правительство РФ в соответствии с п. 3.5 ч. 1 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ приняло постановление от 08.05.2019 № 577, которым установило порядок взимания платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке. Оказывать такую услугу будет оператор ГИС – ООО «Оператор-ЦРПТ», который начнет взимать плату за предоставление кодов маркировки с 1 июля 2019 года.

Также распоряжением от 28.04.2018 N 792-р установлен перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев отметил:

«Несмотря на установленную законом стоимость кода маркировки, цены на лекарства из перечня ЖНВЛП не изменятся. Но если производство таких препаратов станет нерентабельным, а еще хуже убыточным, то такие препараты будут сняты с производства. Компенсация расходов на оплату кодов маркировки будет за счет тех препаратов, цены на которые не регулируются».

Напомним, ежегодный рост цен на медикаменты, не входящие в список ЖНВЛП составляет в среднем 9-10%, а на лекарственные препараты из этого списка препараты 1-1,5% соответственно.

Пресс-служба АРФП

gmpnews