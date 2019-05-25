Работа в системе маркировки станет обязательным лицензионным требованием для аптек

Об этом сообщил 21 мая глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на XIX Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий «Фарммедобращение 2019».

«Сегодня фактически все аптечные организации, которые осуществляют отпуск лекарственных препаратов, подключены в систему [маркировки] <…> Мы не видим каких-либо угроз, все движется в штатном режиме. Что важно: маркировка и работа в системе маркировки будут лицензионными требованиями, и это автоматический контроль. То есть реестр лицензий накладывается на реестр подключенных организаций к системе маркировки, и те, кто отсутствует, или те, по которым отсутствует движение лекарственных препаратов, будут фактическими объектами контроля», — сказал он.

Мурашко отметил, что в текущем году уже стартовала подготовка к внедрению системы маркировки медицинских изделий. По его словам, она будет строиться несколько по иным принципам, нежели по лекарственным препаратам.

В России проходят добровольные эксперименты по маркировке 10 товарных групп в нескольких отраслях. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, для лекарств из программы высокозатратных нозологий проект стартует 1 июля 2019 года.

gmpnews