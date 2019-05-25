Лига пациентов представила структуру федерального закона о лекарственном обеспечении

Сегодня в Москве начал свою работу IX Всероссийский конгресс «Право на лекарство», традиционным организатором которого является Лига пациентов.

В ходе мероприятия президент Лиги пациентов Александр Северский представил структуру федерального закона о лекарственном обеспечении граждан РФ.

Напомним, мысль о том, что в России нет механизма реализации права на получение всеми пациентами бесплатных лекарств, Лига пациентов развивает начиная с 2010 г.

«Все наши действия – это попытка убедить государство выполнять наше конституционное право на лекарства, в том числе в амбулаторном звене», – пояснил Александр Саверский.

Петиция о необходимости создания закона о лекарственном обеспечении на сегодняшний день набрала более 230 тыс. подписей. Кроме того, часть регуляторов признают правоту президента Лиги пациентов, который выступает с идеей всеобщего лекобеспечения на площадках РАН и Экспертного совета при Правительстве РФ.

В настоящий момент структура предложенного Лигой федерального закона включает в себя 38 статей, которые описывают основные принципы всеобщей доступности необходимых лекарств, права и обязанности всех участников системы здравоохранения, ответственность за нарушения.

Как подчеркнул Александр Северский, это первая попытка структурировать идею всеобщности лекарственного обеспечения, Лига готова к обсуждению проекта закона с экспертами системы здравоохранения.

Необходимость создания отдельного ФЗ Александр Северский аргументирует еще и тем, что предполагаемые нормы правового акта о лекарственном обеспечении невозможно погрузить в существующий ФЗ 61 «Об обращении лекарственных средств» – «плохо интегрируется, дух другой», пояснил эксперт. При этом Александр Северский не отрицает возможность попытки его погружения в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ».

«Это выбор законодателя, мне важно донести идею чистой», – пояснил свою позицию Александр Северский.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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