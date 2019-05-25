В Кремле считают существующую систему лекарственного обеспечения эффективной

В Российской Федерации налажена достаточно стабильная система лекарственного обеспечения и работает она эффективно. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Вопрос журналистов связан с сообщениями из Кургана и Самары о нехватке инсулина. В соцсетях появилась фотография огромной очереди в одной из саратовских больниц с пояснением: «Саратов терпит бедствие. Сколько еще диабетиков умрет? Такое ощущение, что скоро нам понадобится гуманитарная помощь, как некоторым африканским странам». А в Кургане больные устраивают митинги из-за нехватки инсулинов.

Власти регионов оправдываются. В Саратове говорят, что очередь с инсулином не связана. В Кургане утверждают, что не смогли провести аукционы на закупку инсулинов.

«Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином, мы обязательно справимся в Минздраве», – сказал г-н Песков, отвечая на вопрос журналистов, касающийся информации о перебоях с инсулином в Саратове.

На вопрос, есть ли у Кремля данные в целом о проблемах с дорогостоящими лекарствами в ряде регионов страны, пресс-секретарь Президента РФ ответил: «Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами. Наоборот, налажена сейчас достаточно стабильно и эффективно работающая система».

«Возникает вопрос, если власть считает, что в стране система лекобеспечения работает «стабильно и эффективно», то какова вероятность того, что в России начнет действовать лекарственное страхование?» – отметил в разговоре с «ФВ» заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

На этой неделе Госдума приняла во втором чтении поправки в ФЗ №61, которые приведут к обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня ЖНВЛП. Как отмечают представители ФАС, Россия станет страной со средненизкими ценами. Фармпроизводители иного мнения : страна с одними из самых дешевых лекарств. Своеобразной компенсацией ценовой реформы могло бы стать всеобщее лекарственное обеспечение.

Фото: www.kremlin.ru

Елена Калиновская

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