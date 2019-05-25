Партнерство Cegedim и Sanofi: реальные данные для улучшения качества здравоохранения

Компания Cegedim («Седжедим»), работающая в сфере цифровых технологий и услуг, объявила о намерении заключить партнерское соглашение с Sanofi («Санофи») по использованию цифровых данных для повышения качества здравоохранения в Европе, сообщает PharmaTimes.

Cegedim предоставит компании Sanofi информацию, восходящую к 1994 г., для создания полного набора реальных данных по Франции и Великобритании. Для управления данными будет использоваться база данных THIN.

По условиям соглашения, современный набор данных будет предоставлен в формате, позволяющем его непосредственную обработку с применением технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это в сочетании с мощной поддержкой экспертов отделения Cegedim Health Data, которая будет предоставлена командам специалистов Отдела доказательств, полученных в условиях клинической практики (Real World Evidence), и Медицинского отдела Sanofi, станет драйвером улучшений в лечении пациентов во множестве терапевтических областей, в которых работает Sanofi.

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Татьяна Кублицкая

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