Lilly выводит на рынок дженерик инсулина Humalog по цене на 50% ниже, чем у оригинала

На фоне выпадов Конгресса США против повышения объявленных цен на препараты инсулина компания Eli Lilly («Эли Лилли») обязалась вывести на рынок более дешевую дженериковую версию своего инсулина Humalog и сдержала обещание, сообщает FiercePharma.

В компании объявили о выводе на рынок инсулина Lispro для инъекций, являющегося дженериком Humalog, по цене на 50% ниже, чем у оригинала: объявленная цена за флакон составляет 137,35 долл., а за упаковку из пяти шприц-ручек – 265,20 долл.

Lilly – один из трех производителей противодиабетических препаратов (наряду с компаниями Sanofi («Санофи») и Novo Nordisk («Ново Нордиск»)), на которых особенно яро ополчились законодатели США в связи с высокими ценами на инсулин. Во время январских слушаний Комитета по финансам Сената США, в которых руководители Lilly не участвовали, законодатели особо выделили объявленную цену на Humalog как пример рутинного повышения цен, ограничивающего доступ пациентов к препаратам.

Сенатор от штата Орегон Рон Уайден отметил, что цена на Humalog выросла с 21 долл. за флакон в 1996 г. до 275 долл. за флакон в январе 2019 г. (в 13 раз), указав при этом, что препарат не стал за это время в 13 раз эффективнее.

Но в том, что представляется большими доходами фармкомпаний, не учитываются в полной мере сложности получения прибылей в сегменте препаратов для лечения диабета, поскольку скидки для компаний, управляющих фармацевтическими пособиями, продолжают расти наряду с увеличением ценового давления на фармрынке.

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Татьяна Кублицкая

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