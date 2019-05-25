Ростовская аптека заплатит полмиллиона рублей за торговлю «Эреспалом»

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области пресек реализацию потенциально опасного лекарственного препарата, продажа которого была запрещена в феврале этого года.

Напомним, что вскоре после того, как Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM, Франция) приостановило действие регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, содержащие фенспирид, и приняло решение об их изъятии из обращения, аналогичные меры принял и российский Росздравнадзор. 14 февраля этого года он уведомил фармацевтические организации об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственного препарата «Эреспал» в связи с неблагоприятным соотношением «польза-риск» при применении данных препаратов» .

Однако в Ростове-на-Дону нашлась аптека ООО «Дав-Эм», которая продолжила продавать «Эреспал». В отношении нее территориальный орган Росздравнадзора возбудил административное дело по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Санкция по статье предусматривает штраф на юридических лиц — от одного до пяти млн руб. Арбитражный суд Ростовской области счел возможным оштрафовать организацию в размере 500 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу и вполне вероятно, что небольшая одиночная аптека будет обжаловать его в апелляционной инстанции и просить смягчить наказание.

Екатерина Погонцева

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