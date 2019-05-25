Первый пресс-тур для иностранных журналистов на завод по производству субстанций Servier

В 20-х числах мая во французской Нормандии, в городе Больбек, состоялся первый в истории визит иностранных журналистов на завод Oril, занимающийся производством субстанций и входящий в группу компаний «Сервье» (Servier). В состав делегации вошли представители передовых деловых, общеполитических и отраслевых изданий и агентств из России.

Завод тонкого химического синтеза, расположенный в небольшом городке на северо-западе Франции, известен тем, что на нем производится практически 100% активных фармацевтических субстанций (АФИ) для производства всех инновационных препаратов компании, в том числе и для препарата «Детралекс», который недавно получил ключевую отраслевую премию «Платиновая Унция» в номинации «Безрецептурный препарат года» по итогам 2018 г.

Представители делегации ознакомились с несколькими научно-исследовательскими лабораториями и цехами грандиозного завода. Всех приглашенных особенно поразил тот факт, что, несмотря на существование уже двух производственных площадок, завод работает круглосуточно и круглогодично, обеспечивая активной субстанцией свое фармацевтическое производство как во Франции, так и еще в восьми странах мира, позволяя выпускать две упаковки лекарств в секунду.

Компания «Сервье» имеет в России фармацевтическое производство полного цикла по выпуску оригинальных лекарственных препаратов, которое также обеспечивается основным сырьем и компонентами с химического предприятия в Больбеке. Как отметила директор этого завода Кароль Робан, Россия входит в тройку лидирующих рынков для компании «Сервье» с уровнем потребления продукции компании в 273 млн евро, наряду с Китаем (365 млн евро) и Францией (196 млн евро).

В ходе прямого диалога с делегацией журналистов, директор компании по управлению международными цепями поставок компании Жан-Филлип Отье подчеркнул, что в производственных планах компании – открытие новых мощностей в современном биотехнологическом секторе к 2020 г. и ускоренный запуск новых препаратов с концентрацией в области онкологии и кардиологии как в традиционном химико-фармацевтическом, так и в новом биотехнологическом направлениях.

Отвечая на вопрос «ФВ», директор по регионам Центральной, Восточной Европы и Канаде Антуан Бейвер отметил, что всего у компании в разработке находится 33 оригинальных препарата-кандидата на коммерческий запуск и пока что новые правила ценообразования и импортозамещения не отпугивают «Сервье» от скорейшего их вывода и на российский рынок. Хотя, конечно, руководство компании хочет верить, что при учете себестоимости производства препаратов из списка ЖНВЛП будут учитываться не только текущие затраты и цены в референтных странах, но также и долгосрочные инвестиции, сделанные фармкомпаниями для полной локализации производства оригинальной продукции в стране.

Фото: Герман Иноземцев

Герман Иноземцев

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