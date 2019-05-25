Японская Daiichi Sankyo намерена продать свое OTC-подразделение за $900 млн

Японская корпорация Daiichi Sankyo начала переговоры с неcколькими компаниями о продаже собственного подразделения безрецептурных препаратов. Сумма сделки оценивается в $900 млн.

По словам источникам агентства Reuters, корпорация специально привлекала аналитиков JPMorgan для оценки влияния сделки на продажи собственного подразделения Daiichi Sankyo Healthcare. В Daiichi эту информацию комментировать отказались.

В марте 2019 года стало известно о том, что Daiiichi продала AstraZeneca права на собственную разработку противоракового препарата DS-8201 (trastuzumab deruxtecan) за $6,9 млрд. Trastuzumab deruxtecan разработан на основе Герцептина (трастузумаб) – блокбастера швейцарской Roche – и предназначается для лечения рака молочной железы и желудка, а также имеет потенциал в таргетной терапии рака легких.

Daiichi Sankyo – глобальная фармкомпания, основанная в Японии, являющаяся четвертым по величине национальным производителем лекарств. В штате компании работает более 15 тысяч сотрудников. Дженерики и оригинальные разработки Daiichi представлены в двадцати странах мира. Выручка Daiichi за три квартала 2018 года составила $6,34 млрд, операционная прибыль – $876,3 млн.

Источник: Reuters

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