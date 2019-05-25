Запущено серийное производство травматологических биоразлагаемых конструкций

Серийное производство травматологических биоразлагаемых конструкций, используемых для травматологии и ортопедии, запустили в Новосибирском медицинском технопарке, сообщила генеральный директор Инновационного медико-технологического центра Екатерина Мамонова.

Биодеградируемые конструкции используются в медицине как замена металлическим имплантам. Они применяются, к примеру, для фиксации переломов и полностью разлагаются в организме в течение 1-2 лет.

«В серийном варианте на сегодняшний день запустили три ключевых производства: производство травматологических конструкций. <…> В прошлом году прошла конструкторская подготовка, регистрационные процедуры, и с этого года начались непосредственно операции с использованием этих конструкций на всей территории Российской Федерации», — сказала Мамонова.

Подобную разработку непросто вывести на рынок, однако один из резидентов медтехнопарка — «Альфа Медика» — планировал включить биодеградируемые материалы в свой ассортимент и ускорить появление продукции в клиниках.

Также Медтехнопарк запустил проект по созданию биопокрытия, которое используется в эндопротезировании, — им покрывается титановый протез для того, чтобы избежать воспаления и отторжения.

«С этого года начинает массово использоваться в тех конструкциях, которые производятся в промышленном парке», — сказала Мамонова, отметив, что ранее такое покрытие выпускалось в Москве и Италии.

Третьим запущенным проектом стало производство специального лабораторного пластика.

Медико-технологического центр «Медицинский технопарк» работает в Новосибирске с 2016 года. Ранее планировалось, что в 2019 году в «Медицинском технопарке» откроют вторую и третью очередь производства, однако, как сообщила журналистам Мамонова, эти планы сейчас структурируются, так как медтехнопарк был включен в контур масштабного инвестпроекта «Академгородок 2.0» по развитию новосибирского научного центра.

Компании Медтехнопарка выпускают протезы-имплантаты суставов, внешние экзопротезы, биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, аппаратные реабилитационные комплексы. Стоимость этих изделий в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов — это позволит закрыть в среднем 30% потребности России в различных изделиях медицинского назначения. Продукция поставляется в 150 клиник РФ.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews