Из средств, выделенных на лекобеспечение по онкологии, только 59% пошли на современные ЛП

В Государственной Думе 22 мая состоялось экспертное обсуждение стратегии персонифицированной терапии в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности депутат Александр Петров призвал выступающих сделать акцент на реальных проблемах, которые требуют безотлагательного решения в онкологии и привел цифры статистики:

«В России официально диагностирована онкология у 4 миллионов человек. Мы находимся в той точке в борьбе с онкологическими заболеваниями, когда общество требует от нас коренного изменения ситуации. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в борьбу с онкологическими заболеваниями инвестируются существенные государственные средства, в том числе в лекарственное обеспечение инновационными препаратами. Наша задача – понимать, как они расходуются».

В свою очередь, руководитель подкомитета по вопросам совершенствования организации здравоохранения Валерий Елыкомов детализировал статистику и назвал основные причины высокой смертности – низкая онконастороженность медработников, поздняя обращаемость и постановка на учет, кадровый дефицит врачей-онкологов, неукомплектованность кадрами первичного звена, отсутствие первичных онкологических кабинетов.

«В мировом рейтинге по онкозаболеваемости Россия на 54-м месте из 183, по смертности – на 14-м, по средней ожидаемой продолжительности жизни – на 105-м, по доступу к современным технологиям – на 45-м. Мы имеем доступ к современным препаратам – менее 50% по данным на 2016-2017 годы, а заболеваемость за последние пять лет выросла на 18%. При этом обращения на поздних стадиях составляют 50% случаев. Наиболее распространены рак молочной железы у женщин и рак легких и предстательной железы у мужчин», – сообщил Елыкомов.

Татьяна Соломатина, руководитель подкомитета по совершенствованию медицинского образования, развитию науки и новых технологий в медицине, подняла вопрос целевого использования финансовых средств, которые выделяются на внедрение высокоэффективных химиотерапевтических, комбинированных методов лечения больных онкологическими заболеваниями, в том числе инновационной таргетной терапии и иммунотерапии:

«Из средств, выделенных на лекарственное обеспечение, лишь 59 процентов пошли на современные лекарственные препараты, а 41% средств были израсходованы на другие цели».

Депутат попросила Минздрав России и ФОМС обратить внимание на этот вопрос.

Начальник Управления модернизации системы обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева сообщила о бюджетных средствах, затрачиваемых на лечение каждого онкологического больного и обратила внимание на то, что в 2019 году были установлены нормативы финансовых затрат для лечения онкобольных в условиях дневного и круглосуточного стационаров:

«Произошел безусловный прорыв, который позволяет нам контролировать объемы выделяемых средств. Также существенно расширены схемы лечения, более чем в два раза. Так называемый законченный случай лечения онкологии может составлять от 11 до 652 тысяч, в некоторых отдельных случаях, а при применении инновационных и комбинированных методов лечения сумма, затраченная на лечение, может составлять до полутора миллионов рублей».

Царева особо подчеркнула, что все затраты на приобретение таргетных препаратов полностью оплачиваются:

«Мы существенно расширили схемы лечения. Это по настоящему персонифицированный подход к лечению онкологических больных. Вместе с тем, в отдельных регионах отмечается недостаточное развитие стационарозамещающих технологий. При этом согласно общемировой практике, подавляющий объем медицинской помощи при оказании химиотерапии должен осуществляться в условиях дневного стационара».

Представители пациентских организаций обратили внимание на отсутствие общего регистра онкологических больных, начиная с момента диагностирования заболевания до выздоровления и нахождения на дальнейшем учете. Зачастую прооперированный пациент далее нигде не наблюдается, а больной, перешедший на лечение в другое медицинское учреждение, выпадает из картотеки данной медицинской организации. Ведение такого регистра позволило бы оперативно принимать необходимые решения для выбора схемы лечения – персонифицированной терапии.

В завершении детальной дискуссии члены Комитета по охране здоровья заверили присутствующих, что все прозвучавшие предложения будут аккумулированы для дальнейшей работы.

gmpnews