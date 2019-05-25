Минздрав исключил повторную регистрацию в системе маркировки для участников эксперимента

Министерство здравоохранения РФ разработало изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно опубликованной информации, исключается необходимость повторной регистрации в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ранее участвовали в эксперименте по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.

Проект поправок направлен на снижение административных барьеров, поэтому регистрация участников в соответствии с предыдущими нормативными документами (поданными в период эксперимента) приравнивается к регистрации по новым правилам, утвержденным в декабре 2018 года.

Кроме того, проектом постановления предусматривается внесение субъектами обращения лекарственных средств недостающих сведений ‎в ФГИС МДЛП и представление недостающих документов в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения согласно требованиям Постановления № 1556:

для организаций, занимающихся оборотом препаратов из перечня высокозатратных нозологий — не ранее 1 июля 2019 г.

для всех остальных субъектов обращения лекарственных средств — не ранее 1 января 2020 г.

gmpnews