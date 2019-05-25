Эксперт: календарь прививок должен обеспечиваться за счет отечественных вакцин

Это необходимо из соображений национальной безопасности, именно такое мнение высказал главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РФ Николай Брико.

«Календарь (прим. — профилактических прививок) должен обеспечиваться главным образом за счет наших отечественных вакцин. Вакцины входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, это вопрос национальной безопасности. Мы должны иметь свои вакцины, чтобы не зависеть от международного рынка», — сказал Брико в ходе конференции «Региональные календари иммунизации населения как инструмент управления инфекционной заболеваемостью на территории».

Он пояснил, что в России уже есть примеры локализации производства вакцин.

«Мы видим яркий пример: в Кировской области [на предприятии «Нанолек»] производится вакцина «Пентаксим» компании «Санофи» (прим. — французский разработчик). На базе компании «Петровакс Фарм» производится вакцина против пневмококковой инфекции. Обсуждается вопрос по ротавирусной вакцине, выбираются базы для ее производства в России», — сказал Брико.

Эксперт напомнил, что Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время включить в Национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против ветрянки и ротавируса, а также против гемофильной инфекции для всех детей без исключений. Сейчас вакцинация против гемофильной инфекции включена в действующий календарь, однако ее проводят только детям из группы риска.

«Календарь постоянно совершенствуется. В планах внесение в календарь вакцинации против коклюша, нуждается в дальнейшем совершенствовании схема вакцинации против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции. Мы над этим работаем. Надо вакцинировать против вируса папилломы человека не только девочек 12-13 лет, но и молодых женщин репродуктивного возраста, женщин до 50 лет, как в других странах», — отметил Брико.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.

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