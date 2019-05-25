Учреждение, определяющее потребность в лекарствах, может быть создано под эгидой Минздрава

Новое федеральное учреждение, которое будет определять потребности в закупках лекарственных препаратов и следить за тем, сколько лекарств находится на рынке, может появиться в России, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Федеральное автономное учреждение, которое (может быть создано — ред.) под эгидой Минздрава, сейчас рассматривается его формирование», — сказала Максимкина на конференции «ФармМедОбращение 2019».

Она уточнила, что учреждение будет осуществлять определенные контрольные мероприятия, в том числе определять потребность россиян в лекарствах и отслеживать, сколько препаратов находится на рынке.

ИСТОЧНИК:РИА НОВОСТИ

gmpnews