Производители пентавакцины призывают к справедливому регулированию рынка

Создание здоровой конкурентной среды на рынке вакцин должно опираться на применение мирового опыта в организации госзакупок. Это мнение высказал генеральный директор «Нанолек» Михаил Некрасов на пресс-конференции в Кирове, посвященной вопросам совершенствования вакцинопрофилактики в России и развитию проекта по производству детской пятикомпонентной вакцины.

«Нельзя все концентрировать в одних руках, нужна здоровая конкуренция, — заявил он. – Важно, не кто сделал вакцину, а какого она качества. Мы считаем, что нам есть место на рынке».

С 2017 года в рамках НКПП используется локализованная на мощностях «Нанолек» пятикомпонентная вакцина «Пентаксим» компании Sanofi («Санофи»). Партнерство предусматривает завершение до 2020 года второго этапа переноса технологий и контроля качества для производства готовой лекарственной формы, с прогнозируемым последующим ежегодным объемом 8-10 млн доз.

В свою очередь в апреле пентавакцину зарегистрировала компания «Микроген», ее производство будет осуществляться по полному циклу.

По словам исполнительного директора «Нанолек» Максима Стецюка, о дележе рынка между конкурентами речи не идет. «У нас есть своя стратегия, современное оборудование, опыт в создании современных вакцин при поддержке сильного партнера, зарекомендовавший себя на рынке продукт, — отметил он.– Мы не собираемся делить рынок, каждый идет своим путем».

Вместе с тем большой проект по производству качественных многокомпонентных вакцин предполагает значительные инвестиции, которые должны окупиться, например, за счет долгосрочных контрактов, и проблемы в регулировании могут завести ситуацию в тупик, предостерег г-н Некрасов.

В свою очередь генеральный менеджер Sanofi Pasteur Гийом Ошальтер добавил, что один из ключевых показателей развития проекта – уровень приверженности населения вакцинации. В этой связи задачи, которые ставит Минздрав, становятся аргументом в пользу расширения присутствия иммунопрепаратов на российском рынке.

Сергей Рякин

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