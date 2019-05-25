Закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства принят в третьем чтении

Госдума приняла сегодня в третьем чтении правительственную инициативу, направленную на регулирование цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Документом предусматривается обязательная перерегистрация в 2019 — 2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, зарегистрированных ранее по различным методикам.

Также предусматривается обязательная перерегистрация зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в сторону снижения при наступлении установленных Правительством РФ случаев. Это в том числе снижение цен в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и в странах, в которых лекарственные препараты зарегистрированы или в которые поставляются производителем.

Кроме того, законом предусмотрено, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.

Контролировать реализацию закона будет Госдума совместно с ФАС.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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