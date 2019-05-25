Эксперт: проблема проекта по маркировке не в аптеках

Изменение концепции проекта по маркировке лекарств не соответствует интересам всех участников товаропроводящей цепочки. Об этом в ходе конференции «Маркировка в фармацевтической отрасли», организованной центром «Событие», заявил исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов.

«Для аптек главное быть уверенными, что в систему поступил качественный препарат, — подчеркнул он. – И аптечные организации не понимают, почему им сейчас нужно присоединиться к этому всеобщему бардаку, чтобы все также, в ручном режиме, отслеживать сроки годности лекарственных препаратов, и на сайте Росздравнадзора выискивать забраковки серий».

Таким образом, никаких плюсов и упрощения работы для представителей фармрозницы не произойдет, сделал вывод г-н Целоусов.

По его мнению, «проблематика аптечных организаций при внедрении маркировки меркнет по сравнению с теми серьезными вопросами, которые поднимают производители и дистрибьюторы».

«У нас очень вторичные вопросы – нет электронно-цифровых подписей в регионах, не можем разобраться с системой, не работают центры компетенций, которые были обучены год назад и были выстроены под другого оператора», – пояснил эксперт.

Дмитрий Целоусов также прокомментировал недавнее заявление ЦРПТ о слабой готовности аптек к проекту: «Они говорят, что готовность аптечного звена настораживает, в системе регистрируется крайне мало участников, похоже, аптеки все провалят. Здесь идет смещение акцентов. Провалим, конечно провалим. Что еще остается сделать, если в целом, начиная сверху, система не готова?».

Фото: Олег Кирюшкин

Рякин Сергей

pharmvestnik