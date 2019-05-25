Фигурантам коррупционного «фармацевтического» уголовного дела продлили срок пребывания под стражей

Жалобы на затянутость следствия фигурантов нашумевшего коррупционного дела с участием бывшей «верхушки» АО «Ульяновскфармация» не возымели эффекта.

Суд продлил до 27 июня срок содержания под стражей обвиняемых: бывшего министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, председателя Комитета по социальной политике областного Законодательного собрания Игоря Тихонова и экс-замдиректора АО Евгения Когана.

Еще два фигуранта: бывшая директор АО Ольга Кузнецова и бывший зампред областного правительства Павел Дегтярь все еще остаются под домашним арестом.

На заседании Басманного районного суда Москвы обвиняемые заявляли о своей невиновности, жаловались на затянутость расследования и просили смягчить им меру пресечения с учетом ухудшения состояния здоровья. Однако представитель следствия пообещал им, что уже в самое ближайшее время они и их защитники смогут начать знакомиться с материалами уголовного дела, и суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, дело было заведено по факту мошенничества в особо крупном размере (по разным источникам, от 10 до 12 млн руб.), совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Погонцева Екатерина

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