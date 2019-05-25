«Башфармация» может стать единственным поставщиком лекарств в республике

Еще один регион Приволжского федерального округа решил назначить аптечный ГУП единственным поставщиком лекарств, медизделий и продуктов лечебного питания для учреждений, подведомственных местному Минздраву. На этот раз с такой инициативой выступила Башкирия.

На портале Минздрава республики опубликован новый проект закона «О внесении изменений в закон Республики Башкортостан от 04 декабря 2012 года № 608-з «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан». Все изменения уложились в одну статью и сводятся к тому, чтобы сделать ГУП «Башфармация» единственным поставщиком. Ранее такие поправки в законодательство были утверждены в Нижегородской области и Республике Чувашии.

В пояснительной записке говорится о том, что централизация обеспечит лучший контроль и экономию бюджетных средств, упростит закупочные процедуры для ЛПУ. При этом речь идет о всей номенклатуре медицинской продукции – от вакцин до специализированных продуктов питания, приобретаемой за счет всех источников финансирования.

Башкортостанское УФАС пока официально не отреагировало на внесенное предложение.

Екатерина Погонцева

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