Ученые КФУ ищут софинансирование на клинические испытания двух препаратов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение ОАО «Связьинвестнефтехим» рассмотреть возможность финансирования внедрения инновационных медикаментов, созданных учеными КФУ.

Презентация двух препаратов-кандидатов прошла в ходе заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На заключительный этап клинических исследований от инновационного центра «Сколково» получено 50% от требуемой суммы, теперь ученым необходимо найти софинансирование.

Речь идет об испытании противовоспалительного препарата для лечения опорно-двигательного аппарата, артрозов и артритов, который не обладает токсическим действием, и противоопухолевом препарате, который значительно увеличивает эффективность химиотерапии.

«Для вывода обоих препаратов на рынок необходимо 100 млн руб., — заявил директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин. — Половину этой суммы нам дает центр «Сколково» на безвозмездной основе, выход на точку безубыточности — 2024 год».

ОАО «Связьинвестнефтехим» учреждено согласно постановлению Кабмина республики, направленному на стимулирование инвестиционных процессов в экономике Татарстана за счет более эффективного использования государственных пакетов акций ведущих предприятий субъекта. В собственность ОАО в качестве вклада в его уставный капитал Правительство РТ передало государственные пакеты акций крупнейших предприятий региона. Согласно данным портала организации, в настоящий момент уставный капитал Общества составляет 57,4 млрд руб. Единственным акционером ОАО является Республика Татарстан.

Екатерина Погонцева

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