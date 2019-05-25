В рамках проекта лекарственного возмещения аптеки значительно увеличили выручку

До 49% выросла выручка аптек Кировской области, которые участвуют в пилотном проекте по лекарственному возмещению Об этом сообщил первый зам. председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в ходе IX Всероссийского конгресса «Право на лекарство», который прошел в Москве.

Как сообщал «ФВ», пилот начался в феврале этого года с 13 муниципальных образований. Уже сегодня он действует в 15 территориях области. Пациенты, страдающие заболеваниями системы кровообращения, теперь могут приобрести лекарство в государственной аптеке по рецепту, получив скидку в 50% от предельной отпускной цены. «Выпадающие доходы» аптечным предприятиям затем ежемесячно компенсируют.

За три месяца новой возможностью воспользовались свыше 12 тыс. человек, было отпущено более 39 тыс. рецептов и порядка 90 тыс. упаковок ЛС. Субсидия, предоставленная аптекам, составила 4,9 млн руб.

«В скором времени мы планируем распространить проект и на другие муниципальные образования области», – резюмировал г-н Курдюмов.

Данный опыт признан эффективным. На недавнем совещании в ЮФО министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова рекомендовала субъектам его тиражировать.

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Погонцева

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