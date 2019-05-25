Формат «Будь здоров!» аптечной сети «Ригла» возглавил Алексей Мандриков

В должность директора сети «Будь здоров!» (формат «аптека у дома» аптечной сети «Ригла») вступил Алексей Мандриков.

С 2015 г. Алексей занимал должность управляющего формата «Будь здоров!» в Московском регионе. Начав карьеру в ритейле с позиции продавца, до прихода в компанию «Ригла» работал в компаниях «Дикси», «Модный Континент» (сеть магазинов женской одежды Incity), «Цифроград» на должностях управляющего, территориального директора и регионального менеджера.

Алексей закончил факультет менеджмента Московского гуманитарно-экономического института.

В круг первостепенных задач директора формата входит устойчивый рост трафика и выручки LFL, а также повышение операционной рентабельности сети.

«Аптеки «Будь здоров!» позиционируются компанией «Ригла» под слоганом «сеть близких тебе аптек». Поэтому в первую очередь мы планируем реализовать программу, направленную на закрепление имиджа сети как доступных – и в финансовом плане, и в плане территориальной расположенности – аптек, где клиенту гарантируют высокий уровень обслуживания. Сейчас ведется работа над усовершенствованием программы лояльности «Будь здоров!» и запуском ее мобильного приложения, будет расширен функционал сайта «Будь здоров!», в частности, запущена опция бронирования, расширен ассортимент, представленный для интернет-заказа, разработано мобильное приложение. Также мы планируем уделить еще более пристальное внимание обучению персонала, что, несомненно, будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов», – отметил Алексей Мандриков.

Григорьева Елена

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