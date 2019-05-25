«  
  »

Daiichi Sankyo опровергла информацию о продаже безрецептурного бизнеса

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo («Даичи Санкё») опровергла информацию о переговорах по продаже своего безрецептурного бизнеса Daiichi Sankyo Healthcare, появившуюся в газете Nikkei Business, сообщает FirstWord Pharma.

По информации газеты, сумма потенциальной сделки могла бы составить около 100 млрд иен (907 млн долл.).

В Daiichi Sankyo отметили, что компания постоянно рассматривает потенциальные возможности стратегического развития в целях устойчивого роста, однако информация относительно безрецептурного бизнеса не соответствует действительности.

В 2018 финансовом году объем продаж Daiichi Sankyo Healthcare составил 66,4 млрд иен (603 млн долл.). Финансовый год в Японии длится с 1 апреля по 31 марта.
Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Май 25, 2019 | Просмотров: 69