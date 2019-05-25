Эксперт: система всеобщего лекарственного обеспечения может быть создана уже сегодня Формат «Будь здоров!» аптечной сети «Ригла» возглавил Алексей Мандриков » Daiichi Sankyo опровергла информацию о продаже безрецептурного бизнеса Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo («Даичи Санкё») опровергла информацию о переговорах по продаже своего безрецептурного бизнеса Daiichi Sankyo Healthcare, появившуюся в газете Nikkei Business, сообщает FirstWord Pharma. По информации газеты, сумма потенциальной сделки могла бы составить около 100 млрд иен (907 млн долл.). В Daiichi Sankyo отметили, что компания постоянно рассматривает потенциальные возможности стратегического развития в целях устойчивого роста, однако информация относительно безрецептурного бизнеса не соответствует действительности. В 2018 финансовом году объем продаж Daiichi Sankyo Healthcare составил 66,4 млрд иен (603 млн долл.). Финансовый год в Японии длится с 1 апреля по 31 марта.

Фото: ru.depositphotos.com Илья Дугин

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