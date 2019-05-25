Эксперт: система всеобщего лекарственного обеспечения может быть создана уже сегодня

Сегодня в России нет никаких преград для создания системы всеобщего лекарственного обеспечения. Об этом заявил вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов в ходе конгресса «Право на лекарство».

«Мы живем в условиях, которые сформированы постоянно ухудшающимся законодательством. Закон об охране здоровья граждан 1993 года и тогдашнее законодательство об обязательном медицинском страховании никак не ограничивали предоставление лекарств при амбулаторном лечении. А в 2010 —2011 годах были приняты законы, которые явным образом эти возможности ограничивали. Это ограничение и сегодня никуда не делось», – заявил Василий Власов.

По словам эксперта, нынешняя система финансирования лекарственного обеспечения неадекватна. Регионам катастрофически не хватает денег. Василий Власов настаивает на необходимости реализовывать положение Конституции РФ о федеративной конструкции российского государства. Регионы как члены федерации должны распоряжаться значительно большими средствами, считает эксперт.

«И всякий раз, когда вы слышите о том, что на создание системы лекарственного обеспечения в РФ не хватает денег и нужно добавить еще вот столько-то, помните: этот человек не хочет, чтобы в России была система всеобщего лекобеспечения. Потому-что сколько бы ни было денег, систему можно создать. Она будет ограниченной, она будет ориентирована на дешевые лекарства, она не будет обеспечивать все потребности, но она может быть создана уже сегодня», – заявил Василий Власов.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

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