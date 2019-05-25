Lupin получает от FDA Форму 483 после обнаружения в препарате человеческого волоса Эксперт: система всеобщего лекарственного обеспечения может быть создана уже сегодня » ИД «Бионика Медиа» получил диплом «Тираж – рекорд года 2018» Издательский дом «Бионика Медиа» в очередной раз удостоился диплома «Тираж – рекорд года 2018» в номинации «Самая тиражная сеть фармацевтических изданий». Дипломы выдает Национальная тиражная служба (НТС), занимающаяся аудитом тиражей периодической прессы по всей стране. В «Бионике Медиа» выходит ряд изданий, ориентированных на аптечных работников, в том числе «Фармацевтический вестник» — ведущее информационно-аналитическое издание для специалистов российского фармрынка и смежных отраслей. Газета издается с 1994 г. pharmvestnik