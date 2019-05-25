«Крест снимите!» – челябинским аптекарям грозят полумиллионными штрафами

Владельцам аптек в Челябинске приходится переделывать вывески – летом прошлого года городская администрация ввела дизайн-код – правила оформления фасадов, выходящих на центральные улицы. Нарушителей ждут штрафы до 500 тыс. руб.

О дизайн-коде заговорили, когда стало известно, что в 2020 г. в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. К этому времени организации и учреждения, расположенные на гостевых маршрутах, должны привести свои вывески в соответствие с новыми требованиями. За основу дизайн-кода в Челябинске взяли документ, разработанный студией Артемия Лебедева для Москвы. Единый стандарт начал действовать с 1 июня 2018 г.

Комментируя инициативу муниципалитета, предприниматели указывают, что теперь вывески на отдельном здании должны быть однотипными, яркие цвета не приветствуются, а габариты наружного оформления обязывают уменьшать. В частности, дизайн-код запрещает световые короба, экраны и бегущие строки, из-за чего аптекам приходится убирать с фасадов мигающие зеленые кресты. Оценивая варианты, рекомендованные главным художником Челябинска, фармритейлеры говорят, что старые вывески, бросавшиеся в глаза, нравились им больше.

По словам Сергея Титаренко, зам.директора «Исток-Фарма», на гостевые маршруты попадает шесть аптек сети – замена их вывесок обойдется в 300-350 тыс. руб. Если этого не сделать, администрация города пришлет предупреждение, а затем демонтирует старое оформление точек и наложит штраф. Для юридических лиц – до 500 тыс. руб.

Переделывать надписи приходится всем игрокам фармрынка – и федеральным сетям, и местным. В то время, как аптеки тратятся на внедрение устройств, позволяющих считывать новую маркировку препаратов, дополнительные расходы совсем некстати, указывают фармритейлеры.

Особенно накануне летнего сезона.

Фото: youtube.com

Старков Михаил

pharmvestnik