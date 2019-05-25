Юрист «Эдвансд Фармы» признал вину в даче взятки более 1 млн рублей

Свердловский районный суд Белгорода признал виновным начальника юридического отдела компании «Эдвансд Фарма» в даче взятки на сумму более 1 млн рублей. Он приговорен к штрафу в 1,1 млн рублей.

По данным пресс-службы УФСБ РФ по Белгородской области, в 2018 году сотрудник компании по фамилии Ковалев передал взятку в размере, превышающем 1 млн рублей, должностному лицу за содействие в приобретении в собственность земельного участка. Обвиняемый признал свою вину на судебном заседании. Приговор вступил в законную силу.

За совершение преступления по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) Ковалев приговорен к штрафу в размере 1,1 млн рублей.

ООО «Эдвансд Фарма» – официальный дистрибьютор индийской Mаcleods Pharmaceuticals Ltd. Гендиректором компании является Раджеш Шарма. В марте 2018 года компания запустила первую очередь завода по производству лекарств от туберкулеза в Белгороде. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2017 году составила 108,3 млн рублей, чистая прибыль – 2 млн рублей.

Mаcleods Pharmaceuticals Ltd – индийская фармкомпания, основанная в 1986 году. Компания имеет в своем портфеле 1 500 наименований лекарств, которые поставляет в более 50 стран мира. В России компания представлена препаратами для лечения инфекционных заболеваний.

Источник: Interfax

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