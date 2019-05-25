По итогам 1 квартала 2019 года рейтинг аптечных сетей возглавляет АСНА

Совокупно топ-30 управляют 30,9 тыс. аптек, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 49% от генеральной совокупности. При этом в рейтинге уже 10 участников, которые имеют в своем составе более 1000 точек. Заметим, что динамика по количеству точек замедлилась. За 3 месяца увеличение было всего на 325 точек, тогда как, например, за 4 квартал топ-30 вырос на 650 точек, сообщает аналитическая компания DSM Group.

Совокупный оборот топ-30 за январь-март 2019 года составил 203,3 млрд руб., что соответствует доле рынка в 63,9%.

Несмотря на низкую динамику аптечного рынка в целом, сети продолжают вести политику по наращиванию точек. Так, «Аптека от склада» купила три аптечные сети: в Иркутске — «Авиценну» (21 аптека) и «Аптеки 36и6 & Живея» (96 аптек), в Челябинске — «Рифарм» (50 аптек). В результате сеть «Аптека от склада» стала насчитывать около 900 точек.

Аптечная сеть «Фармленд» приобрела челябинского фармретейлера «Доктор Алвик» (90 аптек) и самарскую сеть «Биомед», насчитывающую 36 точек.

«Магнит» возобновила проект по развитию собственной аптечной сети, в 2019 году ретейлер откроет более 100 аптек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Розничная сеть планирует открыть аптеки во всех регионах своего присутствия. По данным на апрель 2019 года, сеть насчитывает 244 точки (по выданным лицензиям).

Рейтинг Аптечные сети Объем, млрд руб. Доля в коммерче-ском сегменте, Прирост оборота по сравнению с Количество точек продаж 1 кв. 2019 1кв. 2018 1 АСНА 41,4 13,0% 8% 8 665 2 Ригла 19,5 6,1% 19% 2 472 3 Эркафарм 15,1 4,8% 17% 1 200 4 Аптечная сеть «36,6» 12,5 3,9% 0% 1 368 5 Имплозия 11,5 3,6% -10% 2 678 6 ИРИС 10,6 3,3% 12% 1 560 7 Нео-Фарм 10,5 3,3% 30% 642 8 Вита 9,6 3,0% 32% 1 720 9 Планета здоровья 9,5 3,0% 7% 1 693 10 Апрель 7,6 2,4% 37% 1 327 11 Фармленд 7,2 2,3% 19% 1 209 12 Фармаимпекс 5,7 1,8% 33% 715 13 Мелодия здоровья 4,7 1,5% 48% 745 14 Аптека от склада 4,4 1,4% -11% 894 15 Здоров.ру 3,8 1,2% 47% 63 16 Губернские аптеки 3,7 1,2% 32% 271 17 36,7С&Максавит 3,6 1,1% -8% 505 18 Фармацевт+ 3,0 0,9% -13% 461 19 ИДЕЯ 2,4 0,7% 7% 198 20 Невис 2,2 0,7% -5% 437 21 Алоэ 1,9 0,6% 16% 246 22 Волгофарм 1,8 0,6% 2% 157 23 Мега Фарм 1,7 0,5% -38% 705 24 Здоровье (Усть-Лабинск) 1,7 0,5% 29% 145 25 Фармэконом 1,5 0,5% 16% 126 26 Монастырёв.рф 1,5 0,5% -3% 48 27 Антей 1,4 0,4% 12% 219 28 Дешевая аптека 1,2 0,4% -3% 73 29 Петербургские аптеки 1,2 0,4% -3% 86 30 Нижегородская областная фармация 1,0 0,3% 24% 291

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