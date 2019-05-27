Минздрав разъясняет порядок применения новых рецептурных бланков

Минздрав России направил руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья письмо, в котором напоминает о необходимости обеспечить введение новых форм рецептурных бланков.

Такие бланки должны быть введены в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». При это в письме указано, что аптекам не запрещено отпускать препараты по рецептам старого образца, c учетом срока их действия.

Ранее Минздрав России направлял руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения письмо, в котором разрешал использовать бланки старого образца до 31 декабря 2019 г.

В связи с возникающими вопросами, в письме от 20 мая также разъяснено применение пункта 25 части I приложения № 1 к Приказу №4н, устанавливающего, что рецепты на производные барбитуровой кислоты, комбинированные лекарственные препараты, содержащие кодеин (его соли), иные комбинированные препараты, подлежащие предметно-количественному учету, лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью в соответствии с основным фармакологическим действием, могут оформляться на курс лечения не более 60 дней. В случае, когда курс лечения составляет более 30 дней, дополнительно в рецептах на бумажном носителе производится надпись «По специальному назначению», заверенная подписью медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов», в рецептах в форме электронного документа производится отметка «По специальному назначению», с проставлением усиленной квалифицированной подписи медицинского работника и лица, уполномоченного заверять документы от имени медицинской организации.

Сидорова Елена

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