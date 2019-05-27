Алексей Алёхин: долгосрочные контракты могут стимулировать локализацию

Долгосрочный контракт может сделать сильнее позицию российской стороны при переговорах о локализации производства лекарственных препаратов. Об этом рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алёхин на «круглом столе» о лекарственном обеспечении в рамках Фармпробега.

«Если мы сможем предложить долгосрочный контракт, то сразу обеспечим определенный объем лекарственных препаратов, необходимых нашему населению, мы зафиксируем цену и, конечно, получим новые производственные технологи», – отметил он.

Алексей Алёхин рассказал, что сейчас специалисты министерства активно сотрудничают с межфракционной группой депутатов в плане проработки необходимых механизмов заключения долгосрочных контрактов.

Кроме того Минпромторг работает над инструментами поддержки, которые будут использованы при реализации новой программы развития фармпромышлености «Фарма 2030», которая основана на трех направлениях. Первое – обеспечение лекарствами населения (производство обезболивающих, детских форм и пр.), второе – разработка инновационных российских препаратов, в том числе, тех, которые могут поставляться на экспорт, третье – регуляторика (авторитет и узнаваемость уровня российской регуляторики на международном уровне).

Алексей Алёхин напомнил, что в «Фарме 2020» заключались прямые контракты с разработчиками лекарственных препаратов, однако в этом инструменте не учитывались возможные риски, далее были предложены субсидии, которые требовали предварительных вложений от фармпроизводителей. Теперь обсуждается инструмент, который предполагает поддержку с самого начала реализации проекта и на срок 6-7 лет.

Фото: Игорь Чунусов

Калиновская Елена

pharmvestnik