Доля диджитал-активностей в продвижении лекарств среди врачей продолжает расти

В первом квартале 2019 г. доля визитов медпредставителей в каналах продвижения лекарственных препаратов среди врачей фармкомпаниями снизилась до 83% против 89% в начале 2016 г.; одновременно доля диджитал-активностей выросла до 9%.

Наибольшая часть диджитал-активностей приходится на электронную почту и смс-рассылки – 83%, 11% составляют удаленные визиты и 6% – онлайн-семинары (Рис.1).

Таковы данные синдикативного исследования «Мониторинг промоционной активности фармкомпаний» компании Ipsos Comcon по I кварталу 2019 г.

В лидирующей по объему контактов в продвижении категории B01A (антикоагулянты) доля диджитал-активностей достигла 13% (Рис.2).

Среди специальностей наиболее высокий рост диджитал-активности отмечается для пульмонологов – с 9% до 16% (MAT 1 кв. 2019 г.), эндокринологов – с 10% до 12%, дерматологов – с 7% до 12% и кардиологов – с 8% до 10% (Рис.3).

Ахметзянов Шамиль

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