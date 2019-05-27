Создание стоков – не выход для фармпроизводителей, опаздывающих к маркировке

Фармпроизводители, которые не успевают подготовиться к обязательной с 1 января 2020 года маркировке лекарств, связывают надежды с созданием немаркированных стоков. При этом они опираются на норму закона, допускающую обращение введенной в оборот продукции до истечения срока годности. По мнению партнера Deloitte Олега Березина, такой подход ошибочный.

«Нужно иметь в виду, что с 29 января вступают в силу новые правила подтверждения соответствия требованиям, установленным при государственной регистрации», — напомнил он, выступая на конференции «Маркировка в фармацевтической отрасли», организованной центром «Событие». И наибольшие сложности возникнут у производителей иммунобиологических препаратов.

Создавать запасы придется задолго до вступления в силу новых правил, отметил эксперт. При этом важно учитывать остаточный срок годности, если он превысит треть, возникнут проблемы с поставками в аптеки. Кроме того, актуальными будут вопросы, где хранить продукцию, насколько возможно обеспечить необходимые условия хранения, сколько это будет стоить.

«Стоки — не выход из ситуации», — согласилась исполнительный директор СПФО Лилия Титова, добавив, что, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в технических параметрах проекта, производителям правильнее ускорить подготовку производств к маркировке.

Вместе с тем, по оценкам заместителя генерального директора ЦВ «Протек» Виктора Горбунова, со стартом проекта значительную долю в обороте лекарств первые полгода будут составлять товарные запасы немаркированной продукции.

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