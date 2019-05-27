Минздрав и Росздравнадзор Якутии не контролировали закупки

И.о. прокурора Якутии Айдар Иванов сообщил о роли Росздравнадзора и Минздрава республики в деле о картельном сговоре при закупках лекарственных препаратов и медизделий. Общая стоимость госконтрактов, заключенных с помощью этой схемы, превысила 3 млрд руб. Глава региональной прокуратуры отметил, что «подвижки в деле, несомненно, имеются», пишет интернет-газета «Якутия».

Проверка выявила конфликт интересов в якутском Росздравнадзоре.

«С 2014 по 2017 г. ведомство проводило проверки в отношении организаций, входивших в картельный сговор — ООО «Регион Столица», ИП Андросова, ООО «ФАРМБАЗА», руководители и учредители которых находились в родственных отношениях с руководителем Росздравнадзора по Якутии (Владимир Чичигинаров, ныне председатель Комитета по здравоохранению, соцзащите, труду и занятости Госсобрания республики. – Прим. ред.), – рассказал Айдар Иванов. – Фактически он осуществлял функции госуправления в отношении своих родственников, что ставит под сомнение объективность результатов проверок».

Минздрав же не контролировал работу медицинских организаций, проводивших аукционы по завышенным ценам.

«Просматривается коррупционная составляющая при организации и проведении торгов. Вскрыт факт выдачи Минздравом РС(Я) лицензии организации, входившей в картель, на основании фиктивных документов», – отметил Айдар Иванов. Проверкой в отношении должностных лиц теперь занимается администрация главы республики.

Известно, что дело связано с поставками лекарств и медизделий в крупнейшие медицинские учреждения Якутии. Стоимость контрактов была завышена в два-три раза по сравнению с розничными ценами. Обыски уже проведены в 40 организациях, проходящих по делу. Учредители двух компаний – ООО «Мед-Маркет» и «Регион Столица» Ренат Малогулов и Михаил Андросов – находятся под домашним арестом. Айдар Иванов добавил, что в Санкт-Петербурге заключена под стражу на период следствия заведующая аптек сервисных служб одной из республиканских больниц.

Коберник Ольга

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