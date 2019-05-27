DSM Group: сети продолжают вести политику по наращиванию точек

DSM Group представляет рейтинг аптечных сетей по итогам I квартала 2019 г.
Совокупно ТОП-30 управляют 30,9 тыс. аптек, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 49% от генеральной совокупности. При этом в рейтинге уже 10 участников, которые имеют в своем составе более 1000 точек. Аналитики отмечают, что динамика по количеству точек замедлилась. За 3 месяца увеличение было всего на 325 точек, тогда как, например, за IV квартал ТОП-30 вырос на 650 точек.
Совокупный оборот ТОП-30 за январь-март 2019 г. составил 203,3 млрд руб., что соответствует доле рынка в 63,9%.
Несмотря на низкую динамику аптечного рынка в целом, сети продолжают вести политику по наращиванию точек. Так, «Аптека от склада» купила три аптечные сети: в Иркутске — «Авиценну» (21 аптека) и «Аптеки 36и6 & Живея» (96 аптек), в Челябинске — «Рифарм» (50 аптек). В результате сеть «Аптека от склада» стала насчитывать около 900 точек.
Аптечная сеть «Фармленд» приобрела челябинского фармритейлера «Доктор Алвик» (90 аптек) и самарскую сеть «Биомед», насчитывающую 36 точек.
«Магнит» возобновила проект по развитию собственной аптечной сети, в 2019 году ритейлер откроет более 100 аптек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Розничная сеть планирует открыть аптеки во всех регионах своего присутствия. По данным на апрель 2019 г. сеть насчитывает 244 точки (по выданным лицензиям).
|Рейтинг
|Аптечные сети
|Объем, млрд руб.
|Доля в коммерче-ском сегменте,1 кв. 2019, %
|Прирост оборота по сравнению с 1кв.2018, %
|Количество точек продаж
|1
|АСНА
|41,4
|13,0
|8
|8 665
|2
|Ригла
|19,5
|6,1
|19
|2 472
|3
|Эркафарм
|15,1
|4,8
|17
|1 200
|4
|Аптечная сеть «36,6»
|12,5
|3,9
|0
|1 368
|5
|Имплозия
|11,5
|3,6
|-10
|2 678
|6
|ИРИС
|10,6
|3,3
|12
|1 560
|7
|Нео-Фарм
|10,5
|3,3
|30
|642
|8
|Вита
|9,6
|3,0
|32
|1 720
|9
|Планета здоровья
|9,5
|3,0
|7
|1 693
|10
|Апрель
|7,6
|2,4
|37
|1 327
|11
|Фармленд
|7,2
|2,3
|19
|1 209
|12
|Фармаимпекс
|5,7
|1,8
|33
|715
|13
|Мелодия здоровья
|4,7
|1,5
|48
|745
|14
|Аптека от склада
|4,4
|1,4
|-11
|894
|15
|Здоров.ру
|3,8
|1,2
|47
|63
|16
|Губернские аптеки
|3,7
|1,2
|32
|271
|17
|36,7С&Максавит
|3,6
|1,1
|-8
|505
|18
|Фармацевт+
|3,0
|0,9
|-13
|461
|19
|ИДЕЯ
|2,4
|0,7
|7
|198
|20
|Невис
|2,2
|0,7
|-5
|437
|21
|Алоэ
|1,9
|0,6
|16
|246
|22
|Волгофарм
|1,8
|0,6
|2
|157
|23
|Мега Фарм
|1,7
|0,5
|-38
|705
|24
|Здоровье (Усть-Лабинск)
|1,7
|0,5
|29
|145
|25
|Фармэконом
|1,5
|0,5
|16
|126
|26
|Монастырёв.рф
|1,5
|0,5
|-3
|48
|27
|Антей
|1,4
|0,4
|12
|219
|28
|Дешевая аптека
|1,2
|0,4
|-3
|73
|29
|Петербургские аптеки
|1,2
|0,4
|-3
|86
|30
|Нижегородская областная фармация
|1,0
|0,3
|24
|291
Источник: DCM Group