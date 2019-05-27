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DSM Group: сети продолжают вести политику по наращиванию точек

DSM Group представляет рейтинг аптечных сетей по итогам I квартала 2019 г.

Совокупно ТОП-30 управляют 30,9 тыс. аптек, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 49% от генеральной совокупности. При этом в рейтинге уже 10 участников, которые имеют в своем составе более 1000 точек. Аналитики отмечают,  что динамика по количеству точек замедлилась. За 3 месяца увеличение было всего на 325 точек, тогда как, например, за IV квартал ТОП-30 вырос на 650 точек.

Совокупный оборот ТОП-30 за январь-март  2019 г. составил 203,3 млрд руб., что соответствует доле рынка в 63,9%.

Несмотря на низкую динамику аптечного рынка в целом, сети продолжают вести политику по наращиванию точек. Так, «Аптека от склада» купила три аптечные сети: в Иркутске — «Авиценну» (21 аптека) и «Аптеки 36и6 & Живея» (96 аптек), в Челябинске — «Рифарм» (50 аптек). В результате сеть «Аптека от склада» стала насчитывать около 900 точек.

Аптечная сеть «Фармленд» приобрела челябинского фармритейлера «Доктор Алвик» (90 аптек) и самарскую сеть «Биомед», насчитывающую 36 точек.

«Магнит» возобновила проект по развитию собственной аптечной сети, в 2019 году ритейлер откроет более 100 аптек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Розничная сеть планирует открыть аптеки во всех регионах своего присутствия. По данным на апрель 2019 г. сеть насчитывает 244 точки (по выданным лицензиям).

Рейтинг Аптечные сети Объем, млрд руб. Доля в коммерче-ском сегменте,1 кв. 2019, % Прирост оборота по сравнению с 1кв.2018, % Количество точек продаж
1 АСНА 41,4 13,0 8 8 665
2 Ригла 19,5 6,1 19 2 472
3 Эркафарм 15,1 4,8 17 1 200
4 Аптечная сеть «36,6» 12,5 3,9 0 1 368
5 Имплозия 11,5 3,6 -10 2 678
6 ИРИС 10,6 3,3 12 1 560
7 Нео-Фарм 10,5 3,3 30 642
8 Вита 9,6 3,0 32 1 720
9 Планета здоровья 9,5 3,0 7 1 693
10 Апрель 7,6 2,4 37 1 327
11 Фармленд 7,2 2,3 19 1 209
12 Фармаимпекс 5,7 1,8 33 715
13 Мелодия здоровья 4,7 1,5 48 745
14 Аптека от склада 4,4 1,4 -11 894
15 Здоров.ру 3,8 1,2 47 63
16 Губернские аптеки 3,7 1,2 32 271
17 36,7С&Максавит 3,6 1,1 -8 505
18 Фармацевт+ 3,0 0,9 -13 461
19 ИДЕЯ 2,4 0,7 7 198
20 Невис 2,2 0,7 -5 437
21 Алоэ 1,9 0,6 16 246
22 Волгофарм 1,8 0,6 2 157
23 Мега Фарм 1,7 0,5 -38 705
24 Здоровье (Усть-Лабинск) 1,7 0,5 29 145
25 Фармэконом 1,5 0,5 16 126
26 Монастырёв.рф 1,5 0,5 -3 48
27 Антей 1,4 0,4 12 219
28 Дешевая аптека 1,2 0,4 -3 73
29 Петербургские аптеки 1,2 0,4 -3 86
30 Нижегородская областная фармация 1,0 0,3 24 291

Источник: DCM Group

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Май 27, 2019 | Просмотров: 21