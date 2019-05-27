Web-эксклюзив: как аптеки Кировской области зарабатывают на системе лекарственного возмещения

Кировская область – один из лидеров по экспериментам в области лекарственного обеспечения. В настоящий момент руководители региона подводят первые итоги трех месяцев работы пилотного проекта по лекарственному возмещению. Причем акцент власти делают не только на работе с пациентами, в зоне пристального внимания – бизнес.

Фантастические цифры

Напомним, в 2013 году власти региона запустили программу страхования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Фундаментом этого проекта стал со-платеж. Областной бюджет в то время оплачивал 90% от стоимости лекарства.

Результаты первых двух лет работы проекта, которые представили руководители региона, превзошли все ожидания: на 25% снизилась потребность в вызовах скорой помощи и в стационарном лечении по данному профилю, первичный выход на инвалидность сократился на 22%, смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 21%. При этом полученный экономический эффект превысил затраты областного бюджета на реализацию проекта.

Отдельные эксперты впрочем, выражали сомнения в адекватности этих цифр, но глава Минздрава Вероника Скворцова назвала проект «фантастически эффективным» и сообщила, что он взят за основу и с 2016 года будет распространен на 15-16 регионов России. Однако не сложилось.

Баранова Оксана

pharmvestnik