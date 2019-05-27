Число льготников, отказавшихся от лекарств, в отдельных регионах стремится к 100%

В 2019 г. зафиксирован рост числа пациентов, отказавшихся от льготного лекарственного обеспечения. На сегодняшний день этот показатель достиг 79%, в некоторых регионах число льготников, отказавшихся от программы, превысило 90%.

Такие данные привел зам. руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко, выступая на конгрессе «Право на лекарство».

Росздравнадзор год за годом фиксирует одни и те же нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения. Приводя статистику по выписке льготных рецептов, Дмитрий Пархоменко отмечает, что особые опасения вызывают факты, с которыми сотрудники ведомства сталкиваются постоянно, – это не снижающееся число рецептов, которые были выписаны, но не были обеспечены, и не были поставлены на отсроченное обеспечение. Лидером по данному нарушению остается Ульяновская область.

«О неблагополучии льготного лекарственного обеспечения свидетельствуют и обращения граждан. На 1 мая текущего года в центральный аппарат поступило более 3,5 тыс. обращений по вопросам лекобеспечения. Это 1/3 от всех обращений, которые поступили в службу по всем вопросам, связанным с здравоохранением», – заявил Дмитрий Пархоменко.

Большинство обращений касалось проблемы отсутствия необходимых лекарств в аптеках. Регионы-лидеры по обращениям: Краснодарский край, Ульяновская, Московская, Белгородская области.

«Из года в год одни и те же нарушения, одни и те же проблемы. В том числе в получении информации о фактическом состоянии выписки ЛС. Одна из серьезных проблем : возможность выхода из программы по льготному обеспечению. А на сегодняшний день тенденция такова, что по 2018 г. 76% льготников вышли из нее. На 2019 показатель составил 79% – рост на 3%. Есть субъекты, где количество льготников, которые отказались от программы, превышает 90%», – подчеркнул Дмитрий Пархоменко.

Фото: Олег Кирюшкин

Баранова Оксана

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