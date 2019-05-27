Фонд Altus Capital стал акционером «36,6»

Инвестиционный фонд Altus Capital выкупил часть акций по допэмиссии «Аптечной сети 36,6». Ранее фонду перешел долг сети перед Московским кредитным банком (МКБ). Управляющий партнер фонда Дмитрий Кленов может войти в обновленный состав совета директоров.
Собрание акционеров «36,6» 28 июня 2019 года рассмотрит вопрос о включении Дмитрия Кленова в состав совета директоров. Altus Capital выкупил часть допэмиссии, сообщил Кленов.
В декабре 2018 года и январе 2019 года фонд и люксембургская Long-Term Investments International S.A. приобрели часть долга «36,6» перед МКБ на 40 млрд рублей, что составляет почти 87% всех обязательств фармритейлера. По данным ЦБ на февраль 2019 года, Altus Capital уступил МКБ свои 49,78% Elecsnet Holding Ltd, владеющему одноименной платежной системой. Long-Term Investments, по данным «Коммерсанта», на рынке считается дружественной «Роснефти».
Какая доля «36,6» теперь у Altus Capital, неизвестно. Зато в мае 2019 года из ПАО вышло ООО «ИК «Алгоритм», входящее в группу «Регион». Ему принадлежало 11,32%. Из структур «Региона» 2,7% акций остались только у ООО «Долгосрочные инвестиции».
Дмитрий Кленов как раз может занять место одного из представителей группы «Регион» в совете директоров. В список кандидатур не вошел Алексей Аболяев, гендиректор ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции». Там остался замгендиректора «Долгосрочных инвестиций» Павел Шадрин.
«Аптечная сеть 36,6» 16 апреля 2019 года начала размещение допэмиссии на 6 млрд акций по цене 5,05 рубля за бумагу по открытой подписке и 4,55 рубля – для имеющих преимущественное право приобретения акций. Оно продлится до 31 мая или до выкупа последней акции. В годовом отчете ПАО сообщалось, что по состоянию на 26 апреля по преимущественному праву приобретено 361,9 тысячи акций на 1,6 млн рублей и 4,4 млрд акций по открытой подписке.
В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года «36,6» заняла 3-е место с выручкой 50,6 млрд рублей.
Источник: Коммерсантъ