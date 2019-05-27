«Ростех» поставит на поток хирургическую систему Autoplan

Инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега» (входит в ГК «Ростех») подписал соглашение с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ) о серийном производстве первой отечественной навигационной хирургической системы Autoplan.

Документ, предполагающий массовое производство на мощностях ИМЦ Концерна «Вега» подписали ректор СамГМУ Геннадий Котельников и генеральный директор ИМЦ Александр Кулиш.

Комплекс Autoplan разрабатывался в 2014–2017 годах командой IT-специалистов, инженеров, ученых и врачей-клиницистов СамГМУ на средства НИОКР Минпромторга РФ. Общий объем инвестиций составил 285 млн рублей, которые пошли на создание технической площадки, подготовку специалистов и сопровождение ряда разработок медуниверситета.

Хирургическая навигационная система Autoplan, используя результаты компьютерной или магнитно-резонансной томографии, создает 3D-модели оперируемых органов с расположением сосудов и новообразований, что позволяет хирургу заранее составить сценарий оперативного вмешательства, определить зону доступа и уточнить резекции.

Во время операции врач при помощи оптического инфракрасного трекинга проводит «привязку» трехмерной модели к телу пациента. Autoplan отображает анатомические структуры в режиме реального времени, позволяя учитывать незначительные изменения положения органов во время дыхания. Хирург может выводить компьютерную модель не только на мониторы, но и на VR-очки непосредственно во время операции. В будущем предполагается интегрировать систему с микроскопом, C-дугой и внедрить трекинг инструментов хирурга.

Комплекс прошел апробацию в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, клиниках СамГМУ, а также университетах Jean Monnet в Сент-Этьене и Heinrich Heine в Дюссельдорфе. С помощью комплекса проведено более 500 операций в области нейрохирургии, спинальной хирургии, эндокринологии, онкологии и травматологии.

Регистрация разработки в Росздравнадзоре заняла 1,5 года. В марте 2019 года Autoplan получила российское регудостоверение, разработчики намерены выходить и на мировой рынок.

По словам руководителя отдела проектного менеджмента, производства и инжиниринга Института инновационного развития СамГМУ Сергея Чаплыгина, стоимость Autoplan на рынке составляет 6 млн рублей при 30 млн рублей у мировых конкурентов. «На сегодняшний момент у нас идет программа по оснащению медицинских центров Самарской области продуктами, разработанными СамГМУ. У нас запланировано к поставке три комплекса в августе 2019 года», – рассказал он. Предполагаются поставки в НМИЦ им. Н.Н. Бурденко, Магаданскую область, Пермский край и Татарстан.

Помимо Autoplan, СамГМУ разработал нейротренажер ReviVR, использующий технологию виртуальной реальности и предназначенный для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Университет, вложивший в эту разработку 20 млн рублей, в июле 2018 года вошел в консорциум с ГК «Ростех» для серийного производства и продвижения тренажера. В настоящее время заказчикам отгружен 21 комплекс.

Фото: samsmu.ru

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