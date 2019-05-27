BIOCAD будет поставлять на Кубу три своих биоаналога для лечения онкозаболеваний

Биотехнологическая компания BIOCAD и министерство здравоохранения Республики Куба подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития двустороннего сотрудничества в области фармацевтики, биотехнологий, науки и поставок лекарственных препаратов российского производства на островное государство в Латинской Америке. Для подписания документа со стороны Кубы приехала заместитель министра здравоохранения Республики доктор Марсия Кобас Руис. Российскую сторону представлял генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Согласно меморандуму, российский производитель предложил кубинской стороне поставки высокотехнологичных и безопасных лекарственных препаратов, трех биоаналогов, применяемых при терапии различных видов рака: бевацизумаб, ритуксимаб, трастузумаб, которые станут первыми лекарственными средствами на основе моноклональных антител российского производства, поставляемыми в Республику Куба. В компании рынок Кубы по трем препаратам оценивают в 15 млн долларов.

Куба подтвердила готовность максимально содействовать российской стороне в обеспечении доступа лекарств производства BIOCAD на кубинский рынок, включив компанию в перечень поставщиков импортно-экспортной компании лекарств и медицинского оборудования MediCuba.

Дмитрий Морозов считает:

«У нашей страны традиционно складывались крепкие и надежные партнерские отношения с кубинскими коллегами в области науки, образования, медицины и фармацевтики. Народ Кубы всегда был для российского народа братским. И конечно, теперь нам важно объединить усилия в борьбе с такими тяжелыми заболеваниями, как онкологические и аутоиммунные нозологии».

Марсия Кобас Руис добавила:

«Мы рады, что можем активно сотрудничать с российской компанией в рамках программы по борьбе с раком. Это касается как профилактики заболеваний, так и совместных усилий в проведении научных исследований, организации ранней диагностики и повышения эффективности лечения тяжелых заболеваний».

Дмитрий Морозов подчеркнул высокую социальную и экономическую значимость меморандума, как с точки зрения предоставления высокотехнологичной и качественной противоопухолевой терапии пациентам Кубы, так и в контексте целей национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта, в том числе, повышения экспорта несырьевых товаров.

Напомним, что BIOCAD является участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы», а также единственным на территории России и стран Восточной Европы производителем лекарственных препаратов на основе моноклональных антител полного цикла. В мае 2019 года компания стала победителем Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «Лучший проект по импортозамещению».

Бевацизумаб – противоопухолевое лекарственное средство из группы моноклональных антител. Применяется в терапии колоректального рака, рака яичника, рака шейки матки, рака почки, рака молочной железы, рака легкого, глиобластомы.

Ритуксимаб – противоопухолевое средство из группы моноклональных антител. Применяется для пациентов с неходжкинской лимфомой, хроническим лимфолейкозом.

Трастузумаб – препарат из группы моноклональных антител, применяемый для терапии рака молочной железы, а также рака желудка с гиперэкспрессией HER2.

gmpnews