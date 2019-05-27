«ГИЛС и НП» разработает к 2022 году ряд лекарственных форм для детей

В Казани стартовал I Всероссийский фармацевтический автопробег: «Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы развития». Мероприятие открылось круглым столом «Эффективные механизмы лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Вопросы качества и доступности в региональном разрезе», где один из ключевых вопросов был посвящен лекарственным препаратам для детей.

В столице Татарстана стартовал I Фармпробег, объединивший регуляторов и производителей лекарственных средств, аптечные сети и потребителей. Фармпробег – это не только масштабная акция, но и насыщенная деловая программа в городах, по которым проедет автоколонна участников. Так, в Казани сегодня утром на круглом столе «Эффективные механизмы лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Вопросы качества и доступности в региональном разрезе» обсудили эффективные механизмы лекарственного обеспечения, вопросы доступности и качества препаратов в регионах, в том числе препаратов для детей.

Как отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, в лабораториях Института сегодня реализуется программа по разработке суппозиториев. Вся программа рассчитана до 2022 года и включает в себя не только поиск перспективных соединений, обладающих лечебными свойствами, но и проведение Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова, который и передал R&D подразделениям «ГИЛС и НП» 2 детские лекарственные формы, доклинических и клинических исследований созданных в «ГИЛС и НП» различных лекарственных форм.

«По итогам этих исследований, при подтверждении терапевтической эффективности и безопасности наших разработок мы будем искать партнеров для промышленного выпуска крайне важных для наших детей лекарственных препаратов», — заявил Владислав Шестаков.

Что это за лекарственные формы?

В 2019-2020 гг. R&D-центр «ГИЛС и НП» будет заниматься разработкой мягких лекарственных форм с иммуномодулирующими свойствами и разработкой соответствующих методик контроля качества, их валидации и подготовки проекта ФСП. Также будет вестись разработка с последующей наработкой опытных серий мягкой лекарственной формы спазмолитического действия.

В 2020-2021 гг. лаборатории приступят к разработке детской мягкой лекарственной формы жаропонижающего и спазмолитического действия, а также лекарственной формы антигистаминного действия.

На завершающем этапе (2021-2022 гг.) будет вестись разработка лекарственных форм диуретического и сердечно-сосудистого действий.

Напомним, что с 2018 г. в России запущена программа «Десятилетие детства», которая предусматривает, в т.ч. создание и обеспечение лекарственными препаратами, пожалуй, самых взыскательных потребителей. «ГИЛС и НП» занялся этим направлением в силу того, что помимо выполнения функций по инспектированию иностранных производителей лекарственных средств на соответствие GMP, исторически в институте сильно направление R&D:

«Если сильно не углубляться в историю, то отмечу лишь, что изначально в 1973 г. наша структура, правда с другим названием, создавалась для разработки и освоения технологии производства новых кровезаменителей и гормональных препаратов, а также усовершенствования технологии их производства на предприятиях. И современное R&D подразделение с достоинством продолжает это дело, осуществляя разработку и пилотный выпуск опытных образцов инновационных лекарственных средств. Кстати, в самом скором времени наши лаборатории переедут уже в современный комплекс, оснащенный лучшим аналитическим и испытательным, технологическим оборудованием, что позволит осуществлять разработку еще большее количества лекарственных препаратов», — прокомментировал директор «ГИЛС и НП».

gmpnews