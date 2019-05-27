«Активному Компоненту» подтвержден локальный статус производителя для 19 фармсубстанций

Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило компании «Активный Компонент» статус локального производителя для 19 активных фармацевтических субстанций (АФС). Это позволит российским производителям лекарственных препаратов (ЛП), использующих данные АФС, получить дополнительные преференции на госторгах.

Производителям ЛП, которые осуществляют все стадии производства, в том числе синтез фармацевтических субстанций, на территории ЕАЭС, будут предоставляться преференции при госзакупках. С целью поддержки российских производителей ЛП действует Постановление №1289 и, в частности, внесенные в него правки в 2018 году — Постановление №572 от 12.05.2018.

«Активный Компонент» воспользовался данной законодательной инициативой в рамках развития программы импортозамещения и впервые локализовал свои АФС. Тем самым компания планирует расширить объем реализации своих фармсубстанций», — прокомментировал президент АО «Активный Компонент» Александр Семёнов.

Локализованные субстанции будут использоваться при изготовлении антигипертензивных, противогрибковых, противопаркинсонических, нестероидных противоспалительных, антипсихотических средств. 12 из 19 субстанций будут использоваться при изготовлении ЖНВЛП (среди них – азитромицин, карведилол, кларитомицин, левофлоксацин, лозартан калия, периндоприла эрбумин, пирибедил, рисперидон и др.). Из них будут изготавливать следующие готовые лекарственные средства: Хемомицин, Бактикап, Парнавел, Лавомакс, Амиксин, Флуконазол и др.

Помимо развития на локальном рынке компания намерена расширять экспортные поставки. С этой целью в ближайшее время будет получен первый CРP сертификат (Written Confirmation) на 5 субстанций. «Если мы будем продолжать работать только локальном на российском рынке, то у нас не будет возможностей увеличивать объемы производства, продаж российских лекарственных препаратов и субстанций, поскольку рынок локален, — отметил Александр Семёнов.

Компания «Активный Компонент» 13 лет успешно работает на рынке и является одним из ведущих российских производителей дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт- Петербурге. Текущий номенклатурный ряд включает свыше 50 субстанций.

gmpnews