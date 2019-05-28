Препарат Lyrica не эффективен при PGTC

Препарат Lyrica американской фармкомпании Pfizer («Пфайзер») не достиг первичной конечной точки в ходе пост-маркетингового клинического исследования III фазы для лечения первично-генерализованных тонико-клонических судорог (PGTC), сообщает PharmaPhorum.

Препарат исследовался в дозировках по 5 и 10 мг в течение 12 недель. Исследование не выявило статистически значимого снижения частоты припадков по сравнению с плацебо.

Профиль безопасности был аналогичен наблюдаемому в других исследованиях.

Исследование проводилось по требованию FDA.

Pfizer исследует препарат в рамках программы по применению в педиатрии. В рамках этой программы предусмотрены шесть клинических исследований Lyrica в качестве вспомогательной терапии, пять из которых успешно завершены.

В мае 2018 г. в процессе III фазы другого клинического исследования было доказано, что терапия пациентов детского возраста препаратом в дозировке 14 мг значительно снижает частоту припадков по сравнению с плацебо. При этом при дозировке 7 мг такого результата достигнуто не было.

Lyrica является одним из ведущих препаратов Pfizer, однако он находится под угрозой потери патентной зашиты за пределами США. В I квартале 2019 г. объем продаж препарата сократился на 2,2% и составил 1,2 млрд долл.

В Великобритании препарат оказался в центре судебного разбирательства из-за патента на его применение при нейропатической боли, которое Pfizer проиграл.

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Дугин Илья

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