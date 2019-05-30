Аптечные продажи в регионах, I квартал 2019 года

С января по март 2019 года розничный коммерческий рынок в ценах конечного потребителя вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 323 млрд руб.

По величине объема аптечных продаж, с долей рынка 14,1%, лидирует Москва. В ТOP-5 регионов так же вошли: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. За рассматриваемый период максимальный объем затрат одного человека на товары аптечного ассортимента пришелся на северную столицу – 3 787 руб., в то время как в среднем по стране этот показатель равен 2 199 руб.

Источник: AlphaRM

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