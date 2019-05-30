Экс-менеджер Roche пошел на сделку со следствием и получил условный срок

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) бывшего сотрудника международного фармконцерна Roche Владислава Александрова, пишет РБК. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил г-ну Александрову наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

Суд установил, что Александров вместе с неназванным подельником незаконно получал рецепты у врачей из Санкт-Петербурга на дорогостоящий препарат ритуксимаб, отоваривал его в аптеке для льготников, а потом «распоряжался по своему усмотрению». Из материалов дела следует, что подсудимый продавал этот препарат на черном рынке. С 15 марта 2012-го по 3 декабря 2015 года он получил ритуксимаб на сумму 63,68 млн руб. До 5 ноября 2014 г. Александров был представителем фармкомпании ЗАО «Рош-Москва».

«В соответствии с преступным планом Александров ввел в заблуждение сотрудников онкологического отделения № 11 Городского клинического онкологического диспансера и гематологического отделения Городской больницы № 15, получал от них консультативные заключения с завышенными объемами медицинского препарата ритуксимаб (в виде препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия»), которые предоставлял врачам-гематологам ФГБУ «РосНИИГТ ФМБА России», последние выдавали ему подложные рецепты, которые он предоставлял в аптеку № 5 АО «Петербургские аптеки» и получал препарат», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Источник: РБК

Фото: ufms.spb.ru

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