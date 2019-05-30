Инициативы бренда Кагоцел отмечены программой «Лучшие социальные проекты России»

24 мая 2019 г. состоялась церемония награждения участников программы «Лучшие социальные проекты России». Активности бренда Кагоцел «Забота О» и «Осознанный выбор. Размечтайся!» победили в номинациях «Корпоративные проекты» и «Социальный маркетинг» соответственно.

В суете, присущей современному миру, у нас часто не хватает времени на самое главное. В рамках проекта «Забота О» противовирусный бренд Кагоцел исполнил самые искренние и добрые желания, при этом показав, что забота кроется и в обычных повседневных мелочах. Конкурс состоял из нескольких этапов, приуроченных к соответствующим поводам: «Забота о животных» (февраль 2018), «Забота о любимых» (23 февраля 2018 и 8 марта 2018), «Забота о родителях» (12 июня 2018), «Забота о детях» (1 сентября 2018) и «Забота о себе» (декабрь 2018). Пользователи публиковали свои истории в социальных сетях с хештегом #Забота О. Информационная поддержка – анонсирование конкурса и объявление победителей – осуществлялась радиостанциями холдинга «ЕМГ»: «Европа Плюс», «Ретро FM» и др.).

Еще один проект бренда Кагоцел, вошедший в список лучших, – «Осознанный выбор. Размечтайся» – позволил на примерах реальных историй рассказать о важности осознанного выбора в жизни, вдохновить других и помочь реализовать свою мечту, поверив в собственные силы. Ведь для ее воплощения нужно начинать с малого, а результат может дать многое. Именно для того, чтобы люди могли услышать нужные слова поддержки, способные помочь реализовать самые заветные желания, был запущен этот проект. И, конечно, для того, чтобы помочь воплотить в жизнь заветную мечту.

«Социально ориентированный бизнес как явление сформировался в нашей стране относительно недавно. Конечно, впереди еще много работы, но, благодаря в том числе программе «Лучшие социальные проекты России», всем нам удалось оценить выдающиеся результаты, уже достигнутые в этом направлении. Мы искренне рады, что проекты «Забота О» и «Осознанный выбор. Размечтайся!» бренда Кагоцел признаны одними из лучших и помогли стать на шаг ближе к изменению качества жизни людей», – отметила продакт-менеджер по Кагоцелу компании «Ниармедик» Анна Дахина.

По данным статистики, человек тратит на простуду примерно 21 день в год. Учитывая среднюю продолжительность жизни человека (78,5 года), получается, что на простуду можно потратить больше 4,5 года своей жизни. А ведь за эти годы можно так много успеть сделать… Сохранить это драгоценное время — главная социальная составляющая бренда Кагоцел.

Справочно



Кагоцел – оригинальный противовирусный препарат для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа взрослым и детям с 3-х лет, является неоднократным победителем премий «Russian Pharma Awards», «Зеленый крест» и «Товар года». Препарат получил признание как специалистов, так и потребителей и укрепился в статусе эффективного, безопасного средства против гриппа и ОРВИ.

Программа и форум «Лучшие социальные проекты России» – это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

Источник: Ниармедик

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