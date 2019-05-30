«Ростех» и кредиторы «Мосхимфармпрепараты» договорились о прекращении банкротства предприятия

Госкорпорация «Ростех» достигла договоренностей о заключении мирового соглашения с кредиторами ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко». Это создает предпосылки для прекращения процедуры банкротства и сохранения промышленного потенциала предприятия.

Первая в России компания — производитель лекарственных средств «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко — была передана в состав Госкорпорации «Ростех» в начале 2018 г. в соответствии с указом Президента РФ. На момент передачи акций компания уже 9 месяцев находилась в процедуре банкротства, было введено конкурсное управление. Общий размер кредиторской задолженности превышал

1 млрд руб.

Госкорпорация смогла наладить конструктивное взаимодействие с кредиторами предприятия для выработки взаимоприемлемых условий прекращения процедуры банкротства и заключения мирового соглашения. В рамках договоренностей на основе «Мосхимфармпрепаратов» будут образованы два дочерних общества, за счет реализации акций которых будут погашены обязательства предприятия.

Достигнутые договоренности позволят в возможно оперативные сроки погасить задолженности по зарплате перед сотрудниками и не потерять уникальный коллектив предприятия. Сама компания «Мосхимфармпрепараты» сохранится как юридическое лицо, обладающее необходимым оборудованием и компетенциями, и может быть интегрирована в профильную структуру Госкорпорации.

«Компания «Мосхимфармпрепараты» является одним из крупнейших в России производителей лекарственных средств, около 50% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Конструктивная работа с кредиторами является необходимым условием для сохранения научного и промышленного потенциала компании», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Источник: «Ростех»

Фото: ru.depositphotos.com

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