Фармпромышленность переходит на экологичную упаковку

Использование экологичной упаковки, переход на автоматизированные процессы производства – эксперты назвали главные тренды мирового фармрынка в последнее десятилетие.

«Весь мир все больше использует в процессе производства автоматизированные системы, применяется искусственный интеллект. И если еще осенью прошлого года мы говорили, что «Индустрия 4.0.» — это ближайшее будущее, то уже сегодня, проводя инспекции, мы видим, что практически все заводы Германии перевооружились и автоматизируют процесс производства. Максимально убирают человеческий фактор, внедряя на производственных участках в том числеинтернет-технологии», – с таких слов начал свое выступление на семинаре «Инновационные технологии упаковки фармацевтических продуктов» директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Мероприятие, главным организаторам которого выступил Минпромторг, состоялось на прошлой неделе в Москве.

По словам Владислава Шестакова, в рамках экспертных инспекций «ГИЛС и НП» также констатирует, что лидеры российской фармпромышленности при переходе на стандарты GMP успешно внедряют автоматизированные системы. Проекты новых производств также ориентированы на применение полу- или автоматических систем.

«Цифровизация предприятий делает все более актуальным вопрос обеспечения целостности данных, которые должны быть встроены в систему качества. Критическая прослеживаемость, своевременность, полнота и точность – основа целостности данных, которая является одним из требований правил GMP», – отметил Владислав Шестаков.

В 2018 году «ГИЛС и НП» подготовил руководство по обеспечению целостности данных. В настоящий момент документ находится на согласовании в Минпромторге.

По словам Владислава Шестакова, отраслевое руководство поможет производителям создать и использовать информационные системы, которые обеспечивают приемлемое состояние контроля на основе риска целостности данных, полностью документированные и обоснованные.

Еще один яркий тренд – переход на использование экологичной упаковки. Как отметил генеральный директор FamarTec srl Алессио Вагнер, мировой рынок экологических упаковок в 2018 г. оценивался в 225 млрд долл. Ожидается, что совокупный годовой темп роста составил 5,7% в период 2019—2024 гг.

«Недавние исследования рынка показывают, что продукты питания и напитки – это те сегменты, в которых наиболее популярна «зеленая упаковка». Хотя она также набирает популярность на рынках фармацевтических продуктов и БАД», – отметил эксперт.

Фото: ru.depositphotos.com

Оксана Баранова

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