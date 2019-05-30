DSM Group: в апреле емкость рынка лекарств снижалась, а БАД – росла

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в апреле 2019 г. составил 83,7 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с мартом емкость рынка сократилась на 3,7%. В сравнении с апрелем 2018 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 1,3%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле по сравнению с мартом уменьшилась на 2,2% и составила 195,1 руб.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые четыре месяца 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублевом эквиваленте составило 1,6%. Общая емкость составила 338,8 млрд рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в апреле 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно апреля 2018 г. и составил 4,4%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50—150 руб. составила 10,7% (-0,5%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150—500 руб. сократился с 42,8% в апреле 2018 г. до 40,9% в апреле 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 44,0%, что на 2,6% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам апреля 2019 г. 59,9% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 29,1%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам апреля 2019 г. на 35,6% был представлен рецептурными препаратами и на 64,4% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в апреле 2019 г. возглавила компания «Байер» (Bayer), на втором месте — «Новартис» (Novartis), на третьем — «Санофи» (Sanofi). ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам апреля 2019 г. состоял из таких препаратов. как «Ксарелто» (0,9%), «Мексидол» (0,8%); на третьем месте — «Детралекс» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле 2019 г. вырос на 4,9% относительно марта и составил 5,1 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в четвертом месяце 2019 г. увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,3 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в апреле 2019 г. по сравнению с мартом снизилась на 2,6%и составила 186,8 руб. ТОП-3 производителей БАД занимает 28,8% рынка в апреле в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (18,4%), Solgar Vitamin And Herb (5,6%) и Pharma-Med (4,8%).

Источник: DSM Group

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